Betrugsverdacht: Guardia Civil durchsucht Immobilienbüros

Bewaffnete Beamte der Guardia Civil haben am Mittwochmorgen wegen Betrugsverdachts im großen Stil eine Aktion gegen mehrere Immobilienbüros und Baufirmen gestartet. Unter anderem wurde ein Immobilienbüro an der Avenida Joan Miró in Palma durchsucht. Die Guardia Civil rückte dort sogar mit der Hundestaffel an.

Laut Medienberichten sollen überall auf Mallorca Wohnungen verkauft worden sein, die später nie konstruiert wurden. Es soll Hunderte Betroffene geben, die Rede ist von einem der größten Betrugsfälle in dieser Branche in der Geschichte der Balearen.

Die Operation fußt auf langen Ermittlungen der Justizpolizei im Dorf Algaida.