Explosionen und Rauch bei Feuerlauf in Palma

Bei einem Feuerlauf in Palma de Mallorcas Stadtteil Son Rapinya hat sich ein gefährlicher Zwischenfall ereignet. In der Nacht zum Montag gingen auf der Plaza Son Quint einige Kisten mit Feuerwerkskörpern in Flammen auf. Es kam zu mehreren kleineren Explosionen und es bildete sich dichter Rauch. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden.

Die auf Mallorca so beliebten Feuerläufe (correfocs), bei denen vor allem Personen mit Teufelsmasken mitmachen, sind gefährlich. Wer teilnimmt, zieht in der Regel feuerfeste Kleidung an. Zuschauer sind angehalten, sich in lange Hosen und langärmelige Oberteile zu hüllen.