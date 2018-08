Warnung vor Gewittern und Starkregen auf Mallorca

Für Freitag und Samstag gilt auf Mallorca flächendeckend eine Unwetterwarnung der Stufe gelb. Örtlich können pro Stunde bis zu 20 Liter Niederschlag fallen.

Das hat der staatliche Wetterdienst AEMET bekannt gegeben. Das Gewitterrisiko besteht überall auf der Insel, je nach Gemeinde kann es aber auch trocken bleiben. Anders als in Festlandsregionen variieren die Wetterextreme auf den Balearen oftmals von Ort zu Ort.

Die angenehme Seite der Entwicklung sind sinkende Temperaturen. Nachdem am Donnerstag noch 35,3 Grad in Calvià und 34,1 Grad am Airport erreicht wurden, pendeln die Werte nun um die 30 Grad. Am Sonntag und Anfang der Woche ist wieder stabiles Spätsommerwetter zu erwarten. Die Nachttemperaturen weisen dann eine sinkende Tendenz auf, die Tageswerte eine steigende.