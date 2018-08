Festnahmen nach Drogenrazzia in Magaluf

Ein Polizeieinsatz sorgt in Magaluf wieder mal für Aufsehen: An der bekannten Promenade Punta Ballena haben am Freitagmorgen umfassende Anti-Drogen-Kontrollen stattgefunden. Beamte der Guardia Civil in Calvià haben unter anderem ein Bürogebäude durchsucht und dabei fünf Personen festgenommen. Es wurden verschiedene Mengen an Kokain, Marihuana, Ecstasy und Bargeld in unbekannter Höhe sichergestellt.

Auch im benachbarten Ferienort Palmanova sowie in Spaniens Landeshauptstadt Madrid gab es dahingehend Polizeieinsätze, weil die Drogenhändler zu einer landesweit agierenden Bande gehören sollen. (dise)