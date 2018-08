Zum Spaß Luftmatratzen zerstochen

Ein Mann und sein Sohn haben in Palmanova im Südwesten Mallorcas mutwillig sechs Luftmatratzen zerstochen. Der Vorfall ereignete sich am 22. August, als das Duo gegen 20.15 Uhr ein Geschäft in der Straße Cala Blanca betrat und sich mit spitzen Nadeln an der Ware zu schaffen machte.

Die von Überwachungskameras dokumentierte Szene wurde von Mitinhaberin Daniela Bonuccelli über die sozialen Netzwerke verbreitet und zur Suche nach den Verantwortlichen aufgerufen. Daraufhin meldete sich der Täter im Geschäft, bat um einen Rabatt und bezahlte schlussendlich 140 Euro.

Die Geschäftsleute zeigten sich irritiert: "Du zerstörst meine Ware und bittest auch noch um Ermäßigung? Das kann ja wohl nicht war sein.", so die Familie Bonuccelli.