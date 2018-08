Porno-Dreh in Palma: Das sagt die Darstellerin

Pornodarstellerin "ValerieTV" hat mit mehreren expliziten Videos, die an bekannten Schauplätzen in Palma de Mallorca gedreht wurden, für Wirbel gesorgt. Die Aufnahmen verkauft sie im Internet. Gegenüber der MM-Schwesterzeitung schilderte sie, wie der Dreh ablief.

Sie sei eine "unabhängige Pornoproduzentin", erklärt sie, ihren echten Namen will sie aus "Sicherheitsgründen" nicht preisgeben. Palma habe als Drehort gut in ihren Terminplan gepasst, Probleme mit den Behörden habe es nicht gegeben.

"Wir haben am frühen Morgen gefilmt, wenn wenig Leute unterwegs waren", sagt sie. Das Team habe darauf geachtet, dass keine Kinder in der Nähe waren. Der Wirbel um ihre Filmchen hat sie angeblich überrascht. "Manchen Leuten missfallen Pornos, anderen der Massentourismus", lautet ihr schräger Kommentar, und: "Menschen haben jahrhundertelang Sex in der Öffentlichkeit gehabt."

Warum muss es aber ausgerechnet in einer großen Stadt sein? Das sei ein neuer Trend, gerade im Internet, sagt sie.