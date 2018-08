Cala Millor hat jetzt eine Behindertenecke am Strand

Die Stadtverwaltung von Sant Llorenç hat am Strand von Cala Millor eine Behindertenecke eingerichtet. Aufgrund der Zahl der Besucher mit Handicap sei dies notwendig gewesen, um einen barrierefreien Zugang zum Strand zu schaffen. Vor Ort sei die Einrichtung bisher gut angenommen worden, wie die spanische Tageszeitung "Ultima Hora" berichtet.

Bisher sind nur wenige Strände auf Mallorca barrierefrei. Barrierefreier Zugang besteht bereits an den Stränden Ciudad Jardín, Balneario 15 und in der Cala Estància. Die Anlagen in Cala Major soll erneuert und verbessert werden. In Palma wurden im vergangenen Sommer etwa der Stadtstrand Can Pere Antoni und Balneario 7 für rund 50.000 Euro mit Stegen aufgerüstet.