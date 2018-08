Motorradfahrer stirbt bei Unfall nahe Playa de Muro

Bei einem schweren Unfall ist am Dienstag auf der Küstenstraße MA 12 in der Nähe von Playa de Muro im Norden von Mallorca ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Es handelt sich nach Polizeiangaben vom Mittwoch um einen 29-Jährigen.

Wie es weiter hieß, hatte der Mann an einer verbotenen Stelle ein Auto überholen wollen und war mit ihm dann zusammengestoßen. Der Motorradfahrer wurde von seinem Fahrzeug katapultiert und starb.

In Cala Gamba östlich von Playa de Palma verlor eine deutsche Touristin die Kontrolle über ihren Motorroller und landete in einem Straßengraben. Sie wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.