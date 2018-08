Kneipen in Palma verkaufen Lachgas: acht Festnahmen

Bei Antidrogenrazzien in Palma hat die Polizei am Wochenende acht Personen festgenommen, die in Kneipen Lachgas verkauft haben sollen. Kontrolliert wurden Lokale an der Playa de Palma, in Son Armadans und an der Calle Manacor.

Ein Touristenlokal stach nach Polizeiangaben besonders durch den Verkauf von Lachgas hervor. Mit der Razzia ging die "Operation Barracuda" zu Ende. Im Rahmen dieser Aktion stellte die Polizei an zwei Wochenenden 32 Drogenvergehen fest und nahm die Personalien von 273 Personen auf.