Tote Fische im Sporthafen von Alcúdia

Die Gemeindeverwaltung von Alcúdia will noch in dieser Woche Wasserproben vom Strand am Sporthafen analysieren. Am Donnerstag hatten Schwimmer den Notruf alarmiert, weil sie dort tote Fische entdeckt hatten.

Es handele sich um ein "sehr punktuelles Phänomen, das sich seitdem nicht wiederholt hat", erklärte der Umweltbeauftragte Tomàs Adrover. Möglicherweise seien die hohen Temperaturen schuld daran, sagt er. Vor einigen Tagen hatten sie in Son Bauló zu einem Fischsterben geführt.

Die Initiative "Salvem el Moll" bestätigte, dass sich der Zustand des Strands bei Xara seit Jahren verschlechtere. Außerdem würden Schwimmer nach dem Baden im Bereich des Hotels Nuevas Palmeras über Juckreiz klagen.