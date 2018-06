Bahn frei für den lupenreinen Mallorca-Sommer

Noch vor seinem offiziellen Beginn am Donnerstag dreht der Insel-Sommer voll auf. Laut dem Wetterdienst Aemet sind bereits am Dienstag nach 27 Grad am Montag 30 Grad drin, Richtung Wochenmitte soll es bei schwachem bis böigen Wind aus unterschiedlichen Richtungen und viel Sonnenschein noch wärmer werden.

Nachts fallen die Werte noch unter die 20-Grad-Marke, doch es wird auch dann stetig milder. Dank der Wärme ist die Meerwassertemperatur inzwischen zumindest an der Playa de Palma auf 24 Grad angestiegen.

Damit scheint der wechselhafte und feuchte Frühling, der manch einen auf Mallorca verwundert hat, endgültig ad acta gelegt. (it)