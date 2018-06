Warmes, aber zeitweise windiges Wochenende

Mit Macht setzt sich auf Mallorca endlich stabileres sommerliches Wetter fest. Nach einem heiter bis etwas wolkigen Freitag bei maximal 27 Grad wird es am Samstag noch etwas wärmer. Doch ein zuweilen starker Südwestwind dürfte das Strandvergnügen besonders am Nachmittag etwas trüben. Dann steigt die Regenwahrscheinlichkeit auf 25 Prozent. Ähnlich gestaltet sich das Wetter am Sonntag. Dann liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei schwächerem Wind nachmittags sogar bei 30 Prozent.

Angenehm ist weiterhin, dass die Temperaturen nachts unter die 20-Grad-Marke fallen, so dass ein geruhsamer Schlaf garantiert ist.

Richtig aufdrehen soll der erst am 21. Juni offiziell beginnende Mallorca-Sommer in der kommenden Woche: Bei strahlend blauem Himmel wird die 30-Grad-Marke laut dem Wetterdienst Aemet spielend geknackt. (it)