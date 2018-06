Königsschwager nimmt auf Mallorca Haftbefehl entgegen

Der Königsschwager Iñaki Urdangarin wurde am Mittwoch in Palma de Mallorca erwartet, um zwischen 9 und 14 Uhr seine Ladung zum Haftantritt entgegenzunehmen. Sicherheitskräfte und Medienvertreter waren bereits am frühen Morgen vor dem Oberlandesgericht an der Plaça del Mercat positioniert.

Das auf Mallorca ergangene Urteil gegen den Gatten von Infantin Cristina und Schwager von König Felipe VI. war am Dienstag vom Obersten Gerichtshof weitgehend bestätigt worden. Es beläuft sich auf fünf Jahre und zehn Monate Haft, wobei die höchste Strafe für ein Einzeldelikt zwei Jahre und drei Monate beträgt. Das ist zu viel für eine Aussetzung zur Bewährung.

Nun wird damit gerechnet, dass Urdangarin einige Tage oder Wochen Galgenfrist bekommt und eine Justizvollzugsanstalt auswählen kann. Dabei wird in Spanien in der Regel Rücksicht auf familiäre Bedürfnisse genommen.

Eine mögliche Beschwerde vor dem Verfassungsgericht dürfte laut Juristen keine aufschiebende Wirkung entfalten, da die Gesamtstrafe über fünf Jahren liegt. Auch einem Gnadengesuch werden wenig Chancen eingeräumt, da es über die neu gewählte Linksregierung von Pedro Sánchez laufen müsste und nicht vom König allein bewilligt werden kann. (mic)