Polizei beklagt Müll an der Playa de Palma

Überquellende Mülleimer an der Playa de Palma sind vielen Urlaubern ein Dorn im Auge. Vor allem am Abend werden sie anscheinend nicht mehr geleert.

Das Problem ist jetzt auch der Polizei aufgefallen. Laut einem Bericht der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora haben die Ordnungshüter der Stadtreinigung Emaya vorgeworfen, dass nach 18 Uhr in der Zone niemand saubermacht. Betroffen sei der gesamte Bereich zwischen Portixol und dem Ende der Playa. Weil die Behälter voll sind, liegt der übrige Müll oft daneben.

Von Emaya wird der Vorwurf zurückgewiesen. Dem Artikel zufolge werde rund um die Uhr in verschiedenen Phasen gereinigt. Und zwar zwischen 6 und 13 Uhr, von 14 bis 21 Uhr und dann wieder ab 22.45 bis 5.45 Uhr. Emaya weist zudem darauf hin, dass es in Sachen Sauberkeit an der Playa de Palma in diesem Jahr große Verbesserungen gegeben habe. So seien zum Beispiel zusätzliche Mitarbeiter im Einsatz.