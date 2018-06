Drei Boote gehen in Port de Pollença in Flammen auf

In den frühen Morgenstunden sind am Sonntag in Port de Pollença drei Schiffe in Flammen aufgegangen. Der Brand begann in einem kleinen Fischerboot und griff auf die anderen beiden Boote über. Alle drei wurden vollständig zerstört und sanken. Die Feuerwehr hat Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet. Möglicherweise löste ein Blitz das Feuer aus.