Keine Sonnenschirme und Liegestühle an Cala Tuent

An der Cala Tuent wird es auch weiterhin keine Sonnenschirme und Liegestühle geben. Die Umweltbehörde hat in der vergangenen Woche eine entsprechende Anordnung für die laufende Sommersaison erlassen. Tuent ist einer der abgelegensten Strände der Insel in direkter Nachbarschaft zum Torrent de Pareis

Sonnenschirme und Liegestühle würden das Landschaftsbild beeinträchtigen, hieß es zur Begründung. Außerdem würde die Umwelt durch steigende Besucherzahlen belastet. Auch mehrere Hundert Anwohner und Umweltinitiativen hatten sich dem Projekt widersetzt.