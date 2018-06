Palma will Sperrstunde am Ballermann vorziehen

Die Stadtverwaltung von Palma de Mallorca hat sich vorgenommen, die Sperrstunden für Lokale mit Alkoholausschank in touristischen Gegenden wie dem Ballermann oder Cala Major vorzuziehen. Betroffen von der geplanten Maßnahme im Rahmen der Benimmregeln sind auch Geschäfte, die alkoholische Getränke verkaufen, wie Sicherheitsdezernentin Angèlica Pastor am Donnerstag sagte. Welche Uhrzeiten im Gespräch seien, sagte sie nicht.

Die Politikerin will auch Werbung für Alkohol in den Lokalen und Läden verbieten. Die Umsetzung dieser Idee zweifeln Juristen jedoch an, weil sich hier die Stadt wohl Kompetenzen herausnimmt, die ihr per Gesetz gar nicht zustehen.

Angèlica Pastor teilte ferner mit, dass man in diesem Jahr bislang sehr erfolgreich den illegalen Straßenhandel bekämpft habe. 22.500 Objekte seien sichergestellt worden, so die Dezernentin. Die Bußgelder betragen in diesem Bereich 100 bis 700 Euro, je nachdem, ob der Händler die Ware trägt oder auf dem Boden ausbreitet. (it)