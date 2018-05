Erneut offenbar sexueller Übergriff auf Frau in Andratx

Schon wieder ist in Andratx offenbar eine Frau sexuell angegriffen worden. Beamte der Ortspolizei nahmen am Sonntag im Hafen der Deutschen-Hochburg einen etwa 40-jährigen Mann fest, der einen Tag zuvor eine Behinderte auf einem öffentlichen Parkplatz vergewaltigt haben soll. Die Polizisten hatten die Frau unmittelbar nach der mutmaßlichen Tat in alkoholisiertem Zustand vorgefunden. Sie waren zuvor von ihr selbst verständigt worden.

Am 15. Mai hatten Polizisten in Andratx bereits einen anderen, ebenfalls etwa 40-jährigen Mann festgenommen, als er versuchte, sich an einer etwa 50-jährigen deutschen Staatsbürgerin in einem Auto zu vergehen. Die Beamten erwischten ihn mit heruntergelassenen Hosen und nahmen ihn sofort fest. Sie verhinderten damit eine Vergewaltigung. (it)