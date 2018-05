Ebola-Sicherheitsprotokoll in Palma de Mallorca aktiviert

Die Behörden haben am Freitagabend in Palma de Mallorca das Ebola-Sicherheitsprotokoll aktiviert. Grund dafür war der Fund eines Behältnisses mit einer roten Flüssigkeit und der Aufschrift "Ebola-Virus" in einer Straße nahe der Innenstadt. Anwohner hatten den Becher am Freitag entdeckt. Der Inhalt, bei dem es sich um Blut handeln könnte, soll nun von einem Speziallabor in Madrid untersucht werden.

Die Anwohner hoffen, dass es sich nur um einen üblen Scherz handelt. Trotzdem rückten am Freitag Mitarbeiter des Gesundheitsdienstes in Schutzanzügen an, um die Gegend zu reinigen und die Eingänge zu den Wohnhäusern zu desinfizieren.

In den vergangenen Jahren hatte es auf Mallorca immer wieder Ebola-Verdachtsfälle gegeben, die sich allesamt nicht bestätigten. (cze)