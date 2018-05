Vor dem Mallorca-Flug von der Polizei abgepasst

An den bayrischen Flughäfen kontrolliert die Polizei vor dem Abflug nach Mallorca gezielt Familien mit schulpflichtigen Kindern. Im Visier sind mutmaßliche "Blaumacher". Bei der Razzia geht es um die Tage vor dem Beginn der Pfingstferien, an denen das Fliegen noch günstig ist – insbesondere Richtung Palma, aber auch auf anderen Ferienstrecken.

Laut einem Bericht der "Bild" gab es in Memmingen zehn Anzeigen und in Nürnberg elf. Von München war bisher nicht die Rede. Zwar verwiesen die Eltern bei der Kontrolle zumeist auf eine Beurlaubung durch die Schule, doch stellte sich das in einigen Fällen nicht als zutreffend heraus, als Polizisten zur Nachprüfung im Rektorat anriefen.

Die Eltern müssen nun mit Bußgeldern ab 50 Euro aufwärts rechnen. In manchen Bundesländern wie Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern können die Strafen sogar bis 2500 Euro gehen. In Nordrhein-Westfalen wird von den Eltern bei Krankmeldungen in der letzten Schulwoche unterdessen ein ärztliches Attest für ihr Kind verlangt. (mic)