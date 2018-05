Nach Wolken und Regen wird's sommerlich auf Mallorca

Die Jacken können jetzt endlich in den Schrank: Nach einem noch ungemütlichen Montag mit Warnstufe Gelb wegen Regenfällen vor allem im Süden von Mallorca hellt sich das Wetter bereits am Dienstag wieder auf. Es wird laut der Vorhersage von Aemet heiter bis wolkig, die Temperaturen steigen ein wenig auf 23 Grad. Am Mittwoch sollen bereits 25 Grad drin sein und am Donnerstag - der Sommer lässt schon grüßen - sogar 28 Grad.

Nachts sichern 13 bis 14 Grad vorerst noch einen geruhsamen Schlaf, Richtung Wochenende sollen es 16 Grad sein. Der Wind weht die ganze Zeit über manchmal schwach und manchmal böig aus südlichen Richtungen.

Der bisherige Mai war auf der Insel zu nass, zu kühl und zu unbeständig. (it)