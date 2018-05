Rathaus Artà sperrt Zufahrt zur Cala Torta

Die Zufahrt zur Cala Torta im Nordosten von Mallorca wird von diesen Mittwoch an für Autofahrer gesperrt sein. Über den Feldweg wird eine Kette mit Vorhängeschloss angebracht, teilte das Rathaus von Artà am Dienstag mit. Dadurch ist der letzte Abschnitt der Anfahrt vor dem Strand unpassierbar. Strandbesucher können somit ihre Autos nicht mehr wie bisher in den Dünen und im trockenen Bett eines Baches abstellen.

Die Maßnahme solle helfen, das bereits stark angegriffene Dünensystem zu bewahren. Ziel sei es, Umwelt- und Naturschutz in dem sensiblen Bereich zu fördern. Autofahrer könnten ihre Wagen im Vorfeld der Barriere abstellen. Sie müssen jedoch ausreichend Platz lassen für eine Rettungsgasse etwa für Krankenwagen. Der Betreiber des Strandkiosks an der Cala Torta darf ebenfalls mit seinem Wagen bis zum Lokal vorfahren.

Die Anfahrt zur Cala Torta führt durch Kiefernwälder. Die zwar abgelegene aber idyllische Bucht ist gerade bei Naturfreunden sehr beliebt.