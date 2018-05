Deutsches Konsulat mit neuem Internetauftritt

Die deutschen Vertretungen in Spanien haben einen neuen gemeinsamen Internetauftritt. "Die neue Website ist sehr viel übersichtlicher und schlanker als die bisherige Version", heißt es in einer Pressemitteilung des Konsulats in Palma. Das Design sei ansprechend und auf die Nutzung mobiler Endgeräte wie Mobiltelefon und Tablet ausgelegt.

Man freue sich aber auch über Verbesserungsvorschläge, heißt es weiter von der deutschen Vertretung auf Mallorca. Feedback, Anregungen und Vorschläge können per E-Mail an zreg@palm.diplo.de eingereicht werden. Falls trotz umfangreicher Informationen noch weitere Fragen zur Navigation auf der Seite bestehen, kann man sich natürlich jederzeit telefonisch an das Konsulatsbüro in Palma wenden, unter der (+34) 971-707737.

Übrigens kann man die Neuheiten des Konsulats in Palma de Mallorca jede Woche auf der Website des Mallorca Magazins in einem Blog nachlesen.