Polizei nimmt Hotelräuber an der Playa de Palma fest

Die Polizei hat am Montag einen 31-jährigen Mann festgenommen, der für neun Einbrüche in ein Hotel an der Playa de Palma verantwortlich sein soll. Der Tatverdächtige drang dabei zunächst gewaltsam durch die Tür in die Zimmer ein und brach dann die Safes auf, um Wertgegenstände wie Schmuck oder Bargeld zu entwenden. Der Festgenommene ist wegen ähnlicher Delikte seit mehr als zehn Jahren einschlägig bei der Polizei bekannt.