Schon wieder reißen Hunde Schafe auf Mallorca

Die Tötungen von Schafen und Ziegen auf Mallorca durch Hunde nehmen kein Ende. Die Guardia Civil zählte zuletzt neue Fälle auf Finca-Grundstücken nahe den Dörfern Selva und Caimari. Urheber sind nach den Erkenntnissen der Ermittler zwei Hunde, die aus einem Anwesen bei Caimari ausgebüxt waren.

Auf Mallorca war es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Zwischenfällen mit Hunden, die Schafe rissen, gekommen. In manchen Fällen mussten Dutzende dieser Tiere ihr Leben lassen. Verantwortlich waren in der Regel anders als im aktuellsten Fall herrenlose Hunde. (it)