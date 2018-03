Lokalpolizist soll versucht haben, Freundin zu erstechen

Beamte der Polizei auf Mallorca mussten am Donnerstag in Son Servera einen Kollegen festnehmen, der versucht haben soll, seine Lebensgefährtin umzubringen. Wie die Tageszeitung Ultima Hora berichtet, sei der Mann mit einem Jagdmesser auf die Frau losgegangen, in der Absicht, sie zu erstechen.

Der Freundin jedoch gelang die Flucht. Ehe der Polizist, der auch bei Freunden und Verwandten suchte, die Freundin fand, wurde er dingfest gemacht. Wie jetzt bekannt wurde, ist der Mann schon mehrfach wegen Alkoholfahrten und Gewaltanwendung aufgefallen. Aus diesem Grund war ihm bereits die Dienstwaffe entzogen worden. (cze)