Berstende Sprühflaschen rufen Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Die Explosion zweier Sprühflaschen hat am Freitag in den frühen Morgenstunden Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Eine Nachbarin alarmierte gegen 2.45 Uhr die Rettungskräfte, weil sie in der Nachbarwohnung eine Explosion gehört hatte, das teilte die Lokalpolizei Calvià mit.

Die Explosion verursachte erheblichen Schaden an einer Wand sowie an Türen und Fenstern der Wohnung. Nach ersten Ermittlungen brachte die Hitze einer Kerzenflamme eine Lack- und Deodose zum Zerbersten.

Die vier Bewohner der Wohnung wurden zu Familienangehörigen gebracht. Die Rettungskräfte kümmerten sich auch um die besorgten Nachbarn. Verletzt wurde niemand. (cls)