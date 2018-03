Weitgehend freundliches Wochenendwetter auf Mallorca

Das Wetter auf Mallorca wird am Wochenende weitgehend freundlich. Das geht aus der Vorhersage des staatlichen spanischen Wetteramts Aemet hervor.

Am Samstag können sich zwar immer wieder Wolken vor die Sonne schieben, aus denen es ganz vereinzelt auch regnen kann, es bleibt aber meist trocken. Die Temperaturen klettern tagsüber auf 18 Grad in Lluc, 19 Grad in Palma, 20 Grad in Portopetro und 22 Grad in Sa Pobla. Nachts pendeln sich die Werte bei 9 bis 13 Grad ein.

Am Sonntag wird es überwiegend sonnig. Allenfalls in den frühen Morgenstunden kann es ganz vereinzelt einen Schauer geben. Allerdings warnen die Meteorologen mit Stufe Gelb vor hohem Seegang und starkem Wind an den Küsten. Die Temperaturen steigen tagsüber auf Werte um 20 Grad, nachts wird es etwa 13 Grad kühl.

Die neue Woche beginnt mit viel Sonne und milden Temperaturen. (cze)