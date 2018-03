Santa Margalida will hundefreundlicher werden

Die Gemeindeverwaltung von Santa Margalida weist eine Hundestrand aus und richtet zwei neue Caniparks für die Vierbeiner ein. Das teilte Bürgermeister Joan Monjo mit.

Der Strand Na Patana befindet sich anderthalb Kilometer von der Playa Son Bauló in Richtung Son Real entfernt. Der 400 Meter breite Küstenabschnitt mit Sand wurde bereits probeweise für Herrchen und Vierbeiner freigegeben, nun kann er das ganze Jahr über als Hundestrand genutzt werden.

Zwei neue Hundeparks entstehen in der Calle Pinar de Santa Eulària sowie bei den städtischen Gärten in Can Picafort, der Ort verfügt damit über insgesamt vier Caniparks.

Im gleichen Atemzug kündigte der Bürgermeister allerdings an, härte Strafen für Halter zu prüfen, die den Kot ihrer Tiere nicht wegräumen. Die Gemeinde stelle Auslaufflächen zur Verfügung, doch die Besitzer müssen ihren Verpflichtungen nachkommen. (cls)