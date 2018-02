Proteste auf Mallorca gegen Haftstrafe für Rapper

In rund 20 Gemeinden Mallorcas sind hunderte Menschen aus Protest gegen die Haftstrafe für den aus Sa Pobla stammenden Rapper Josep Miquel Arenas auf die Straße gegangen. Arenas, Künstlername "Valtonyc", ist von einem Gericht wegen Beleidigung des spanischen Königshauses und Verherrlichung des Terrorismus zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil ist mittlerweile vom obersten spanischen Gerichtshof bestätigt worden.

Valtonyc hatte sich in mehreren Liedern abfällig über die spanische Krone geäußert und Sympathien für Terroristen wie die baskische Eta geäußert.

Die am meisten gerufenen Worte auf den Demonstrationen waren "Libertad de expresión" - "Meinungsfreiheit". Nach den Demonstrationen wurde jeweils ein Manifest verlesen. "Uns bleibt nichts übrig als weiter zu kämpfen, mit sozialer Mobilmachung und Solidarität als unseren besten Waffen."

In Sineu las die Schwester des Verurteilten, Magdalena Socias, unter großem Jube das Manifest vor. Für eine "Kasse des Widerstands" wurde danach Geld gesammelt. Auch in Manacor und in Palma (Video) gab es Demonstrationen, in Palma mit Trommelbegleitung.

Kritik am System der Rechtssprechung gab es in Binissalem: "Mit Josep Miquel Arenas im Gefängnis wird die Welt trauriger und dunkler sein. In welchem Gefängnis werden sie dann die Ideen einsperren", sagte ein Freund von Arenas, Xaver Rosselló.