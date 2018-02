Endlich Sonne: heiteres Wochenende auf Mallorca

Endlich wieder Sonne! Mallorca steht ein heiteres Wochenende ins Haus. Nach Tagen des Regens können Residenten, Einheimische und Urlauber wieder die Schönheiten der Insel bei gutem Wetter genießen. Das staatliche spanische Wetteramt Aemet hat keine Warnungen herausgegeben, es bleibt allerdings frisch.

Der Samstag startet mit viel Sonne, vor die sich aber immer wieder vereinzelt Wolken schieben können. Nach den eisigen Werten von Ende der Woche klettern die Temperaturen wieder auf bis zu 9 Grad in Lluc, 13 Grad in Muro und 14 Grad in Arenal, Andratx und Algaida. Nachts bleibt es mit -2 Grad in Escorca, 0 Grad am Flughafen Palma und 1 Grad in Santa Margalida kalt.

Am Sonntag ändert sich das Wetter kaum. Wieder beschert Petrus der Insel einen heiteren Sonne-Wolken-Mix bei fast gleichbleibenden Temperaturen. Mancherorts können tagsüber 15 Grad gemessen werden, nachts bleibt es eisig. Am Montag bleibt es sonnig, die Temperaturen sinken aber wieder auf Werte um 10 Grad ehe ab Dienstag ein neues Regenband den Archipel erreicht.

Ein solches war bereits vergangenen Mittwoch und Donnerstag über Mallorca gezogen und hat der Insel Niederschläge in Form von Regen in den Niederungen und Schnee in den Bergen gebracht. Zeitweise lag die Schneefallgrenze bei 600 Metern. Die größten Regenmengen fielen in Pollença (12,4 Liter pro Quadratmeter) und Escorca (12,3).