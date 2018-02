Im Fiat Panda von Mallorca nach Marokko

In einem alten Fiat Panda brechen die beiden Rally-Piloten Tomeu Bibiloni und Toni Sotomayor am 1. März in Richtung Nordafrika auf. Hintergrund ist die Benefiz-Rally Panda Raid, an der insgesamt zehn Fahrzeuge teilnehmen. "Den Fiat Panda haben wir eigens für das Rennen komplett überholt", so die Piloten.

Die Rally dauert neun Tage, offizieller Ausgangspunkt ist Madrid. Bibiloni und Sotomayor müssen also zunächst mit der Fähre nach Valencia fahren und von dort weiter in die spanische Hauptstadt. Am 13. März werden sie auf Mallorca zurück erwartet. Die Einnahmen aus dem Rennen kommen Umweltprojekten zugute. (cze)