Mann nach Sturz zwei Stunden in Wasserloch gefangen

Ein 59-Jähriger ist in Montuïri im Zentrum von Mallorca aus einem Brunnenschacht gerettet worden. Der Mann hatte Wildspargel sammeln wollen und war bei einem Gang über ein Wiesengrundstück in einen zehn Meter tiefen Brunnenschacht gefallen. Dort musste sich der Verunglückte schwimmend über Wasser halten, berichtete die spanischen Tageszeitung Ultima Hora am Sonntag.

Eine Passantin hörte schließlich seine Hilferufe, entdeckte den Mann in der Tiefe und alarmierte die Rettungskräfte. Mit einem Seilzug gelang es der Feuerwehr, den 59-Jährigen aus dem Schacht zu ziehen. Der Mann, der aus dem Ort stammt, litt nach zwei Stunden im Wasser an starker Unterkühlungen. Warum das Brunnenloch nicht besser gesichert war, stand nicht fest. (as)