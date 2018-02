Erneut Altreifen in Mallorcas Landschaft entsorgt

Innerhalb von lediglich drei Tagen sind bereits zum zweiten Mal auf Mallorca von unbekannten Tätern unzählige Autoreifen auf ländlichem Grund illegal abgeladen worden. Der erste Fall ereignete sich am Dienstag in einem kommunalen Waldstück von Lloret de Vistalegre im Zentrum der Insel. Das Gelände steht unter Naturschutz. Am Freitag wiederum wurde bei Bunyola auf einem Grundstück gegenüber des Friedhofs eine weitere Ansammlung von Altreifen entdeckt.

Das Rathaus schaltete die Lokalpolizei ein, diese gab den Fall an das Naturschutzdezernat der Guardia Civil (Seprona) weiter. Diese Einheit ist zuständig, wenn auf Mallorca illegale Aktivitäten zum Schaden der Umwelt festgestellt werden. Beim jetzigen Fundort befindet sich auch ein Wasserdepot, das die Löschhubschrauber im Falle eines Waldbrandes nutzen.

Es wird vermutet, dass die Reifen dort bei Nacht und Nebel von einem Lastwagen abgeladen worden waren. Der oder die Fahrer wollten sich offensichtlich die Entsorgungsgebühr sparen, die fällig wird, wenn Altreifen bei einem Abnehmer im Industriegebiet von Ses Veles oder in der Müllverbrennungsanlage von Son Reus (beide auf dem Gemeindegebiet von Bunyola gelegen) abgegeben werden. Die Ermittlungen der Polizei dauerten am Samstag an. (as)