Wieder mehr Bettler an Palmas Verkehrsampeln

Die Zahl der Bettler an Palmas Verkehrsampeln hat in den vergangenen Tagen stark zugenommen. Das schreibt die Tageszeitung "Ultima Hora". Im Stadtgebiet verteilen sich demzufolge rund 50 Bettler an stark frequentierten Kreuzungen. 95 Prozent werden laut Bericht von einem osteuropäischen Clan kontrolliert. Das Blatt beruft sich dabei auf Polizeikreise.

Besonders oft kommen Menschen mit offensichtlichen Behinderungen zum Einsatz, damit wolle man an das Mitleid der Verkehrsteilnehmer appellieren, heißt es bei der Polizei weiter. Für Störungen der öffentlichen Ordnung seien sie aber nicht bekannt, so die Polizei. Allerdings seien die Informationen auf den Schildern sowie Fotos, die gezeigt werden, meistens falsch.

Hinter den Bettlern und Bettlerinnen stehe eine Mafia-Struktur, die aber schwer zu durchbrechen sei. Die Menschen würden unter Druck gesetzt und hätten Angst, gegen Bandenmitglieder auszusagen, heißt es schließlich im Artikel.