Schneefallgrenze gesunken – Der Winter hat Mallorca fest im Griff

Der Winter hat Mallorca fest im Griff. Wie bereits am Freitag sind auch am Samstag wieder viele Orte im Tramuntana-Gebirge unter einer weißen Schneedecke erwacht. Teilweise lag die Schneefallgrenze bei nur bei 300 Metern, auf dem Sant-Salvador-Berg bei Felanitx fielen sogar Flocken bis auf 250 Meter. Im Tagesverlauf kann es bis in tiefere Lagen schneien.

In Valldemossa fiel am Samstagvormittag Schneeregen, in den tieferen Lagen Regen. Weiterhin sind einige Straßen im Gebirge gesperrt, so unter anderem die Ma-10, die quer durch die Tramuntana von Sóller bis Pollensa verläuft, der Coll de sa Batalla in Höhe des Mirador de ses Barques und die Ma-2130 zwischen Caimari und Lluc.

Am Samstag bleibt es noch kalt mit Werten unter 10 Grad und Niederschlägen. Am Sonntag bessert sich das Wetter und es wird weitgehend sonnig, die neue Woche startet dann wieder mit Regen aber milderen Temperaturen. (red)