Straßensperrungen: Schneefall auf Mallorca

Mallorcas Bergdörfer sind in einer weißen Pracht erwacht. Die niedrigen Temperaturen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag und am Morgen sorgten für Schneefall in der Tramuntana.

Der Inselrat ruft Autofahrer zu besonderer Vorsicht auf. Drei Strecken wurden gesperrt und können zeitweise nicht befahren werden: die Landstraße zwischen Lluc und dem Abzweig nach Sa Calobra, die Serpteninenstrecke nach Sa Calobra und die Ma-10 zwischen dem Mirador de Ses Barques und Coll de Sa Batalla. Die Räumfahrzeuge sind im Einsatz.

Laut spanischem Wetteramt kann die Schneefallgrenze auf 600 Meter sinken. In einigen Gebieten wie Campos war Raureif zu beobachten. (cls)