30 Millionen für Erdgas-Busse in Palma

Palma erneuert seine Bus-Flotte. Der Verwaltungsrat der Verkehrsbetriebe EMT hat Anfang Februar die Ausschreibungsbedingungen zur Anschaffung von 95 erdgasbetriebenen Fahrzeugen verabschiedet. Die Erdgas-Busse sollen die ältesten EMT-Busse aus dem Jahr 2000 ersetzen.

Die Kosten betragen rund 30 Millionen Euro. In einer zweiten Phase sollen auch die restlichen 82 Busse im Stadtgebiet erneuert werden. Die ersten der neuen Fahrzeuge sollen noch in diesem Jahr in Betrieb genommen werden.