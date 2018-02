Regen, Kälte und stellenweise sogar Nachtfrost

Mallorca wird derzeit von einem grauen Himmel beherrscht, aus dem stellenweise reichlich Regen fallen kann. Vor allem am Dienstag und Mittwoch ist mit Niederschlägen zu rechnen, die Schneefallgrenze sinkt von 800 Meter am Dienstag und Mittwoch auf 600 Meter am Donnerstag, prognostizierte das balearische Wetteramt Aemet.

Die Tiefstwerte geben weiter nach, in den Bergen ist sogar mit Nachtfrost und überfrierender Nässe zu rechnen. In Palma fällt das Quecksilber in der Nacht zum Mittwoch auf 2 Grad, in der Nacht zum Donnerstag soll es noch weiter bis zum Gefrierpunkt sinken.

Die Höchstwerte, die für Dienstag 12 Grad betragen sollten, erreichen am Montag in Palma nur noch die 9-Grad-Marke, im Inselosten immerhin noch die 11-Grad-Marke. Der Wind weht schwach aus Nord, am Freitag frischt er auf, dreht auf West und erreicht Geschwindigkeiten von 25 bis 30 Stundenkilometern.

Wegen rauer See gilt am Dienstag an Mallorcas West- und Nordküste Warnstufe Gelb. Sie wird am Mittwoch im Inselnorden auf Orange verschärft (siehe Grafik). Schaulustige, Wanderer und Strandgänger sollten einen ausreichenden Sicherheitsabstand zur Brandungszone einhalten. (as)