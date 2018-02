Polizei ermittelt wegen Illegaler Autorennen in Palma

Palmas Polizei hat mehr als 30 Anzeigen gegen Teilnehmer illegaler Autorennen in Palmas Industriegebiet Can Valero ausgestellt. Die jungen Männer und Frauen finden sich an Wochenenden regelmäßig dort ein, um bis tief in die Nacht öffentliche Trinkgelage bei lauter Musik zu feiern und anschließend mit ihren Autos durch die Straßen zu rasen.

Anwohner aus der Nachbarschaft hatten sich schon seit Monaten bei der Polizei beschwert. Nach einigen ergebnislosen Besuchen der infrage kommenden Gegend, sind die Beamten nun fündig geworden. Am späten Abend des 3. Februar konnten sie beobachten, wie mehrere Fahrzeuge halsbrecherisch durch die Straßen fegten.

Anschließend parkten die Fahrer ihre Fahrzeuge nebeneinander, hörten bei geöffneten Türen lautstark Musik und tranken reichlich Alkohol. Außerdem nahmen die Polizisten einen starken Marihuana-Geruch in der unmittelbaren Nähe wahr.

Die Polizisten stellten anschließend Anzeige wegen gefährlicher Fahrweise und schwerer Störung des Zusammenlebens.