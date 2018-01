Bahnhof in Inca musste evakuiert werden

Der Bahnhof in Inca ist am Montag evakuiert worden. Der Grund war ein herrenloser Rucksack, der in der Nähe der Bahnschienen gefunden worden war. Dem Sicherheitspersonal war die Tasche aufgefallen. Die Lokalpolizei aus Inca und die Guardia Civil waren im Einsatz.

Bis zum Eintreffen der Sprengstoffexperten durften sich keine Passagiere im Bahnhof, an der Bushaltestelle und dem Taxistand aufhalten. Die Spezialisten stellten schließlich fest, dass sich kein Sprengkörper in dem Rucksack befand. Falscher Alarm. Es kam zu Verspätungen im Zugverkehr zwischen Inca und Manacor. (cls)