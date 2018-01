Notruf-Mitarbeiter legt zweimal den Hörer auf

Ein Mitarbeiter von Mallorcas Notruf-Nummer 112 hat offenbar zweimal den Notruf eines 14-Jährigen mit akuten Lungenproblemen weggedrückt. Eine Autofahrerin brachte ihn schließlich ins Krankenhaus, wo er gerettet wurde.

Der Junge erlitt nach einem Bericht der Tageszeitung Ultima Hora auf einer belebten Straße in Inca nach einem allergischen Schock unter akuten Atemproblemen und seine Lunge drohte zu kollabieren. Er rief die Notrufnummer 112, wurde dem Zeitungsbericht zufolge aber weggedrückt.

Nach zehn Minuten versuchte er es nochmal, aber wieder soll der Mitarbeiter von 112 aufgelegt haben. Der Junge stoppte daraufhin ein vorbeikommendes Auto und ließ sich ins Krankenhaus von Inca bringen.

Dort versetzte man ihn in ein künstliches Koma und überwies ihn direkt in Palmas Krankenhaus Son Espases, wo er mehrere Tage verbringen musste. Wie Ultima Hora weiter berichtet, steht ein erneuter Eingriff in drei Wochen an.

Nach Beschwerden der Eltern des 14-Jährigen wurden die Tonbandaufzeichnungen der 112-Zentrale abgehört. Die Vorwürfe des Kindes wurden darin bestätigt. Die Leitung der Zentrale untersucht den Vorfall derzeit.