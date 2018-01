Teures Rauchen auf geschlossenen Terrassen

Das Thema spielt eigentlich nur in kalten Monaten eine Rolle, kann aber für die betroffenen Gastwirte richtig teuer werden. Wer seine Gäste auf der Terrasse rauchen lässt, obwohl diese zu drei Seiten geschlossen ist (wie auf dem Foto), dann können für den Gastwirt Strafen in Höhe von bis zu 10.000 Euro fällig werden, mindestens aber von 601 Euro.

Darauf weist das balearische Gesundheitsministerium dieser Tage noch einmal ausdrücklich hin und kündigt gleichzeitig vermehrt Kontrollen für den gesamten Monat Januar an. Im Ministerium geht man von Schätzungen aus, wonach 80 Prozent der Gastwirte gegen diese Regelung verstoßen.

Bislang war es üblich, dass in den von Zeltwänden eingefassten Terrassen trotz allgemeinem Rauchverbot in den Kneipen weiterhin geraucht wurde. Das sei gesundheitsgefährdend für alle anderen Gäste, betont man im Ministerium. Um legal auf der Terrasse rauchen zu dürfen reicht es aber, entweder die Längs- oder beide schmalen Seiten zu öffnen.

Damit man gar nicht erst in die Versuchung kommt, auf der Terrasse zu rauchen, bietet das Gesundheitsamt in sämtlichen Gesundheitszentren Anti-Raucher-Kurse sowie besondere Therapien zur Rauchentwöhnung an. (zap)