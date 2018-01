Toter Pottwal wird nach Pollença geschleppt

Mitarbeiter der Seerettung auf Mallorca haben am Montag einen toten Pottwal an die Küste von Pollença geschleppt. Der Kadaver wird in der Cala Gossalba festgemacht, bis über seine Entsorgung entschieden wurde.

Der Meeressäuger war am Sonntag gesichtet worden. Pottwale leben ganzjährig im Mittelmeer rund um Mallorca und die Schwesterinseln. (cls)