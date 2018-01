Weniger Badetote auf Mallorca und den Nachbarinseln

ABGESAGT! Aufgrund einer akuten Pharyngitis des Sängers wurde das Konzert bis auf Weiteres abgesagt. Der Eintrittspreis wird an der Theaterkasse rückerstattet. Über Internet bezogene Tickets werden automatisch auf der Kreditkarte gutgeschrieben. Die Band wurde in den 90er Jahren in London gegründet und hat sich als eine der besten Pink-Floyd-Tribute-Bands etabliert. Am Samstag, 13. Januar sind