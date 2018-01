Feuerteufel schlägt in Molinar zu

Die Jagd nach Palmas Feuerteufel geht weiter. In der Nacht von Montag auf Dienstag haben wieder zwei Mülltonnen im Stadtgebiet gebrannt, dieses Mal in Molinar und in Coll d'en Rabassa. Die Polizei geht von einem Täter aus, der seit Beginn des Jahres für insgesamt zehn brennende Müllcontainer verantwortlich sein soll.

In den Stadtteilen Molinar und Coll d'en Rabassa brannten in den frühen Morgenstunden Mülltonnen in der Calle Bernat Visca sowie Calle Alfambra. Die Brände beschädigten ein parkendes Autos, einen Strommasten sowie zwei Wohnhäuser.

Wie die Tageszeitung Ultima Hora berichtet, werden in Palma nun sämtliche Videokameras an öffentlichen Plätzen kontrolliert, um den oder die Urheber der Brände ausfindig zu machen. Wer Hinweise auf den Täter geben kann oder Beobachtungen gemacht hat, soll sich unter der 112 melden.