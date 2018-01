Illegale Landnahme an der Küste von Bendinat

Es sieht aus wie ein Kunstwerk, ist aber ein großes Ärgernis, das nun auch die Behörden auf den Plan gerufen hat: An der Küste des Edelwohnortes Bendinat in der Gemeinde Calvià im Südwesten von Mallorca haben unbekannte Täter einen Küstenabschnitt umgestaltet. Wo sich zuvor ebenerdige oder planierte Abschnitte befanden, auf denen sich im Sommer locker ein Badetuch zum Liegen ausbreiten lässt, sind nun spitze Steine einbetoniert worden, so dass es schwer fällt, dort vorbeizulaufen, geschweige denn sich niederzulassen.

Der Verdacht: Irgendjemand mit Interessen im Hintergrund will dort das Sonnenbaden von Besuchern unterbinden. Sie sollen durch den unbequemen Untergrund vertrieben werden. Betroffen sind auch waagerechte Flächen, die das Dach von zwei traditionellen Fischerbootschuppen aus Stein bildeten.

Unterdessen haben sich Anwohner über die illegale Landnahme an der Küste beschwert. Grund und Boden am Meer unterstehen der Küstenbehörde und haben in Spanien öffentlich zugänglich zu sein.

Auch das Rathaus von Calvià suchte mit Technikern den Abschnitt auf und erstattete am Dienstag Anzeige gegen unbekannt. "Ziel ist es, die von der Umgestaltung betroffenen Stellen wieder in ihren vorherigen Zustand zu versetzen", teilte die Gemeindeverwaltung mit. Sprich: Die spitzen Steine müssen wieder verschwinden. Auch die Hafenbehörde sei eingeschaltet worden, um die Urheber der illegalen Arbeiten ausfindig zu machen. (as)