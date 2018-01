Verärgerung über Abfälle an Palmas Stadtstrand

Mit einem Video, das neben angeschwemmtem Seegras reichlich Plastikmüll zeigt, prangert ein Strandgänger die Zustände an Palmas Stadtstrand Can Pere Antoni unweit des Kongresspalastes und des ehemaligen Gesa-Gebäudes an. Zu sehen sind Abfälle wie Plastikflaschen und Dosen, selbst Glasscherben seien im Sand zu finden, heißt es zu dem Video, das von der spanischen Tageszeitung Ultima Hora am Dienstag auf ihrer Internetseite veröffentlicht wurde.

Es handelt sich nicht um die erste Beschwerde dieser Art. Bereits im Dezember seien bei der Hafenbehörde Klagen über den ungepflegten Zustand des Strandes laut geworden, hieß es weiter. Das gezeigte Video sei am Montagabend entstanden.

Der Strand von Can Pere Antoni, der vom Stadtzentrum aus zu Fuß zu erreichen ist, lockt selbst im Winter zahlreiche Spaziergänger an. (as)