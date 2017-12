Bewölkt aber trocken über Mallorca am Silvestertag

Eine milde und trockene, aber bewölkte Silvesternacht steht Mallorca bevor. Am Sonntag werden Tageshöchsttemperaturen von 19 Grad erwartet, in der Nacht sinkt das Quecksilber auf 10 Grad. In den Morgenstunden ist mit Nebel zu rechnen. Es geht ein leichter Wind aus südwestlicher Richtung.

Am Samstag erreichen die Temperaturen ebenfalls 19 Grad. Nur vereinzelt schiebt sich die Sonne durch die Wolkendecke. Mit Niederschlägen ist nicht zu rechnen. Es weht eine leichte Brise aus West.

Auch der Freitag ist von einem Sonne-Wolken-Mix dominiert. Die Temperaturen liegen bei 17 Grad tagsüber und 6 Grad in der Nacht.

Das neue Jahr beginnt sonnig und mild. Es werden Tageshöchstwerte von bis zu 21 Grad erwartet. Wer ein Neujahrsbad nehmen möchte: Das Meer ist derzeit zwischen 14 und 16 Grad warm. (cls)