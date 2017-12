Wohnung zweier Seniorinnen brennt in Palma

In Palma ist am Donnerstag ein Brand in einem mehrstöckigen Wohnhaus ausgebrochen. Zwei Seniorinnen, die in einer Wohnung im vierten Stock zusammenleben, erlitten dabei eine Rauchvergiftung.

Die Feuerwehr ist vor Ort. Wie das Feuer ausbrach, muss noch geklärt werden.

Wie die Lokalpolizei Palmas auf ihrem Twitter-Account berichtet, ist aufgrund der Rettungs- und Löscharbeiten die Straße Eusebi Estada teilweise für den Verkehr nicht zu passieren. (cls)